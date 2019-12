Petri Sarvamaa järkyttyi sunnuntaina, kun koko maailma alkoi yhtäkkiä pyöriä ympyrää – pian hän makasi sängyn pohjalla oksentaen

– Sitä ei pysty kuvittelemaan, jos ei ole itse kokenut. Olin kuin karusellissa ja nopeutus on moninkertaisena. Se on ihan hurjaa, Petri Sarvamaa kertoo puhelimessa.

– Pointti on se, että ihminen ei pysty arvostamaan sillä hetkellä, kun on terve, että pystyy tekemään mitä vaan. Seuraavana päivänä et pysty tekemään yhtään mitään.