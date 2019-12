Kim Kardashian teki yllättävän päätöksen – paljastaa nyt, miksi ei poseeraa enää stringibikineissä

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian on vuosien varrella totuttu näkemään sosiaalisessa mediassa varsin paljastavissa ja vähäpukeisissa kuvissa. Kardashian, 38, on aiemmin julkaissut itsestään runsaasti kuvia, joissa hän poseeraa pelkissä alusvaatteissa tai jopa alasti.

– Luonnollisesti haluan olla sovelias lasteni tähden ja on jo tarpeeksi olemassa sellaista, mitä he saattavat nähdä. Voisin vähän hillitä sitä ja tehdä kompromisseja, hän pohti.

Keeping Up With The Kardashians -tähdelle Instagram on nykyisin tärkeä työväline ja hänellä onkin kuvapalvelussa huimat 153 miljoonaa seuraajaa. New York Magazinelle antamassaan haastattelussa Kim paljasti niin ikään, ettei hänen aviomiehensä Kanye ole aina ollut sinut naisen julkaisemien paljastavien kuvien kanssa.