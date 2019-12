Varkaat iskivät maailman suosituimman YouTube-tähden luksuskotiin – vaimolta riipaiseva avautuminen Instagramissa: ”Kaikki on poissa”

– Meidän kotiimme murtauduttiin ja he veivät 90% arvoesineistäni aina koruista luksustavaroihin ja harvinaisiin esineisiin, joita olen vuosien varrella kerännyt. Kaikki on poissa, Marzia kirjoitti Instagramissa.

– Tiedän, että se on hyvin materialistista ja pitäisi olla onnellinen siitä, mitä jäi jäljelle. Mutta en voi piilottaa järkytystä ja surua siitä, että se kaikki vietiin pois tuosta vaan, nainen harmitteli päivityksessä, joka on sittemmin poistunut Instgramin Stories-osiosta.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun pariskunta joutuu tämänkaltaiseen tilanteeseen. Jo vuonna 2016 Felix latasi Youtube-kanavalleen videon otsikolla ”Don’t come to my house” eli vapaasti suomennettuna ”älkää tulko kotiini”. Felix kertoi tuolloin lukuisten seuraajien selvittäneen pariskunnan kotiosoitteen ja häiriköineen heitä.

Felix Kjellberg on jo vuosia ollut YouTuben seuratuimpia ja kovapalkkaisimpia sometähtiä. Kjellbergin PewDiePie-nimisellä Youtube-kanavalla on huimat 102 miljoonaa seuraajaa, mikä on toiseksi eniten koko Youtube-palvelussa. Miehen videoita on katsottu yli 23 miljoonaa kertaa.