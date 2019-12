Vuoden 2020 The Cal -kalenteri on inspiroitunut Shakespearen Romeo ja Julia -tragediasta – valokuvaaja Paolo Roversin kuvissa poseeraavat Hollywood-tähdet

Italialainen valokuvaaja Paolo Roversi sanoo, ettei hänellä kestänyt kauan löytää aihetta ensi vuoden The Cal -julkaisuun. Mies halusi palata vuosisatoja taaksepäin ja heijastaa nykymaailmaa William Shakespearen kuuluisaan tragediaan, Romeo ja Julia. Kalenterin nimi onkin Looking for Juliet.