Miss Suomi Anni Harjunpää muutti yhteen toisen missikokelaan kanssa – kimppakämpän etsimisestä ikävä lieveilmiö: ”Ihmiset arvostelivat, että miksi sä tuot itseäsi esille”

– Minusta on tosi jännä, että jos mä olisin lääkäri ja laittaisin samanlaisen ilmoituksen, niin kaikki olisivat, että joo hän on varmasti tosi luotettava ja vuokrataan hänelle ja kertoisivat kaikista näkemistään vapaista asunnoista. Mutta kun kerroin, että olen Miss Suomi ja teen töitä yrittäjänä, niin se oli kaikista ihan hirveää. Ihmiset arvostelivat, että miksi sä tuot itseäsi esille, Harjunpää harmittelee.

Uusi asunto on 60 neliön kokoinen kaksi, jossa molemmilla on omat huoneet ja lisäksi löytyy iso keittiö. Yhteisiä oleskelutiloja asunnossa ei ole, mutta se ei ole naisia haitannut.

– Nyt mun oma huone on isompi kuin mun edellinen asunto kokonaisuudessaan. Se on luksusta, hän nauraa.

– Vaikka on tottunut asumaan yksin, niin on se kivaa, kun siinä on kaveri, jonka kanssa voi olla. Ja jos haluaa olla yksin, niin siitä voi sanoa ja mennä omaan huoneeseen. Mutta harvemmin on tullut sellaista tilannetta. Sonja oli nyt lomalla Lontoossa ja ehdin jo laitella hänelle monta viestiä, että milloin sä tuut takaisin, Harjunpää naureskelee.