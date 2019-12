Jalkapallon EM-kisoihin päässeiden Huuhkajien kapteeni Tim Sparv sai kutsun Linnan juhliin – seuralaisena tyrmäävä tshekkiläinen kaunotar

Tim Sparv on IS:n tietojen mukaan saanut Tasavallan presidentiltä kutsun ja pystyy osallistumaan Suomen itsenäisyysjuhlaan Tanskan Superliiga-kiireistään huolimatta. Sparvin seuralainen on tietysti hänen avopuolisonsa Jitka Novackova.

Sen jälkeen hänet on nähty lukuisissa mainoksissa ja kansainvälisten muotilehtien kansikuvissa. Mm. mallina työskentelevä Novackova on myös Instagram-tähti noin 200 000 seuraajallaan.

Jalkapalloilija Tim Sparv on saanut kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Charmantissa Sparvissa, 32, on kansainvälistä karismaa siinä missä mallinmittaisessa puolisossaankin. Tim on pelannut ja asunut ulkomailla (Britannia, Saksa, Hollanti ja Tanska) jo 16 vuotta.

”Jalkapallo ei kiinnosta tyttöystävääni”

Tim Sparv on tavannut pitää kynttilänsä vakan alla, eikä ole liiemmin maininnut kumppaniaan haastatteluissaan. Keväällä hän kommentoi kuitenkin Ylelle, että on alkanut käsittää elämässä olevan muutakin kuin jalkapallo – ja että kumppanilla on tämän kanssa jotain tekemistä.¨