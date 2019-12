Räppäri Junosta isä neljättä kertaa – julkaisi Instagramissa suloisen kuvan pienestä poikavauvastaan

Räppäri Juno, oikealta nimeltään Jon Korhonen, kertoo Instagramissa perheensä täydentyneen pienellä poikavauvalla. Hänen uusperheessään on nyt kuusi lasta.

Lapsi on Junon neljäs. Räppäristä tuli isä ensimmäisen kerran 22-vuotiaana ja hän on kertonut haastatteluissa isäksi tulemisen olevan hänen elämänsä hienoin asia.

– Lapset ovat siisteintä, mitä olen ikinä saavuttanut. Diggaan heräillä aikaisin, kokkailla heille aamiaista ja puhua tärkeistä jutuista, kuten vaikka My Little Poneista, Juno kertoi Me Naisten haastattelussa 2016.