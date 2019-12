Brasilian presidentti syyttää Leonardo DiCapriota Amazonin metsäpaloista: ”Hän antaa rahaa, jotta Amazon palaisi”

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro syyttää metsäpaloista näyttelijä Leonardo DiCapriota. Amazonin alueella on riehunut useita tuhoisia metsäpaloja. Asiasta uutisoivat muun muassa Page Six ja Entertainment Weekly .

Brasilian presidentin mukaan World Wildlife Fund -järjestö olisi maksanut vapaaehtoisille palomiehille siitä, että he ottaisivat valokuvia tulipaloista. Järjestön väitetään käyttäneen kuvia rahan keruun edistämiseen. DiCaprio on tukenut kyseistä avustusjärjestöä. Di Caprio on väitetysti lahjoittanut järjestölle noin 455 000 euroa. Järjestö on kiistänyt Bolsonaron väitteet.