Stefanie ja Katja lensivät Saksasta yhdeksi päiväksi Helsinkiin vain kuulemaan Sunrise Avenuen uutiset: shokkiyllätys mursi vuolaaseen itkuun

Viihde

Stefanie ja Katja lensivät Saksasta yhdeksi päiväksi Helsinkiin vain kuulemaan Sunrise Avenuen uutiset: shokki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Jätkäsaaressa sijaitsevan Hotelli Clarionin 16. kerroksessa on murtunut ja haikea tunnelma. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin lukeutuva Sunrise Avenue on juuri kertonut pitkään spekuloidut yllätysuutisensa: se lopettaa.Aurinko on noussut kirkkaalle talvitaivaalle kuin tilauksesta. Yhtye itkettää fanejaan lisää uuden Thank You For Everything -kappaleensa muodossa. Samaa nimeä kantaa viimeinen kiertue, joka huipentuu Olympiastadionille 15. elokuuta 2020.Uuden Olympiastadionin ensimmäinen keikka, Sunrise Avenuen viimeinen.– Kyllähän tätä spekuloitiin, mutta toivoimme viimeiseen asti parasta, Stefanie von Eltz https://www.is.fi/haku/?query=stefanie+von+eltz huokaa.Stefanie ja hänen ystävänsä Katja Haselhorst https://www.is.fi/haku/?query=katja+haselhorst ovat lentäneet Helsinkiin kotimaastaan Saksasta asti vain päiväksi jättiuutisia – ja tietysti yhtyeen tapaamista – varten.– Lensimme tänne eilen. Stefanie oli Suomessa vasta kahdelta aamuyöstä, Katja kertoo.– Ja lennämme takaisin tänään illalla. Se on nopea pyrähdys, mutta se on sen arvoista. Sunrise Avenue on sen arvoinen, hän jatkaa.Kaksikko kertoo olleensa Sunrise Avenuen faneja yli vuosikymmenen. Fanitus on mennyt aalloissa ja voimistunut viimeisen kahden vuoden aikana nykyisiin mittoihinsa. Ja nuo mitat ovat suuret: keikkoja on vyön alla lukemattomia.– Kaikki alkoi vuodesta 2006. Siitä ei ole ollut paluuta, Stefanie hymähtää.Lukuisista kokemuksista huolimatta he eivät ole koskaan tavanneet yhtyeen nokkamies Samu Haberia https://www.is.fi/haku/?query=samu+haberia tai muita jäseniä. Pian se muuttuu, sillä paikan päälle kutsutut superfanit pääsevät suru-uutisista huolimatta idoliensa kainaloon.– Olemme niin innoissamme. Olemme kuin teinejä jälleen, Katja naurahtaa.Saksasta niin ikään Suomeen vain pressitilaisuutta varten saapuivat myös Saskia Renner https://www.is.fi/haku/?query=saskia+renner ja Nicol Slottke https://www.is.fi/haku/?query=nicol+slottke , joille Sunrise Avenue on antanut myös paljon muutakin kuin suosikkikappaleita ja mieleenpainuvia keikkamuistoja. Ystävykset tutustuivat alun perin yhtyeen myötä.Saskia ja Nicol kertovat faniporukan olevan hyvin tiivis yhteisö, joka tapaa jatkuvasti yhtyeen keikoilla ympäri Eurooppaa. Siksi bändin lopettamispäätös surettaa myös yhteisön puolesta.– Tämä on ihan kamalaa. En tiedä, pystynkö sanomaan mitään järkevää, mutta voin yrittää, Saskia sanoo, pyyhkii silmäkulmiaan ja tiristää kasvoilleen hymyn.Hekin toivoivat viimeiseen asti, että bändillä olisi hyviä uutisia.– Asiasta oli niin paljon spekulaatiota, että osasimme varautua tähän. Mutta onhan tämä sydäntäsärkevää, Nicol myöntää.Saskia ja Nicol ovat seuranneet yhtyeen matkaa lähes alusta asti.– Kaikki alkoi Fairytale Gone Badista. Sen jälkeen on niin paljon tunteikkaita muistoja, että niitä on mahdotonta edes listata. Esimerkiksi vuoden 2015 keikka Loreleyssä oli sellainen. Elämäntilanteeni oli todella vaikea, mutta pystyin unohtamaan sen keikalla. Se oli maagista, Saskia kertoo herkistyen jälleen.– Tutustuin siellä bändin ansiosta myös niin moniin mahtaviin ihmisiin, hän jatkaa ja nauraa Nicolin kanssa.Saskia on lentänyt Helsinkiin Katjan ja Stefanien tavoin vain yhdeksi päiväksi. Tiistaina on pakko olla jo töissä Saksassa. Nicol sen sijaan on viettänyt aikaa pääkaupungissa lauantaista asti.Kaksikko ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa Helsingissä.– Tulimme tänne ensi kertaa Sunrise Avenuen vuoksi, mutta rakastuimme Suomeen. Olemme vierailleet Helsingissä lukemattomia kertoja. Täällä on todella kaunista ja rauhallista, sekä ilma on puhtaampaa kuin Saksassa, Nicol iloitsee.– Vaikka bändi lopettaakin, niin rakkautemme Helsinkiin ei sammu, hän jatkaa.Paikalla oli myös runsaasti suomalaisia superfaneja. Muun muassa Sanna Romppainen https://www.is.fi/haku/?query=sanna+romppainen Satu Vartiainen https://www.is.fi/haku/?query=satu+vartiainen ja Anna Suutari https://www.is.fi/haku/?query=anna+suutari saapuivat jännittyneinä kuulemaan suosikkiyhtyeensä uutisia. Jännitys vaihtui lopulta vuolaisiin kyyneliin.– Ei tässä ole sanoja, Sanna huokaisi kyynelten lomasta yhtyeen tunteikkaan esityksen jälkeen.Sannasta tuli kertaheitolla Sunrise Avenuen fani, kun hän eräällä keikalla päätyi lavalle laulamaan Samu Haberin kanssa.– Voitin yksityiskeikan Casinolle ja se lähti ihan lapasesta. Ihan aluksi rakastuin bändissä Samun ääneen. Hänellä on oikein sellainen hunajainen ääni, Sanna pohtii.– Mutta kun rupesi kuuntelemaan noita biisejä, niin niissähän on oikeasti tosi hyviä sanoituksia. Ne ovat sellaisia voimabiisejä, hän jatkaa.Satusta ja Annasta tuli faneja Samu Haberin ensimmäisen Vain elämää -esiintymisen jälkeen 2017. Fanitusta on takana vain muutama vuosi, mutta sitäkin intensiivisemmin.– Oli bändi tietty aiemminkin tuttu, mutta se oli se totaalirakastuminen. Sen jälkeen ollaan käyty kaikilla Suomen-keikoilla ja aika paljon ulkomaillakin, Saksassa ja Pietarissa... Anna kertoo.









Heillä oli vielä syyskuuhun asti myös yli 5 000 seuraajan fanitili, kunnes se tuhottiin kuvapalvelusta.– Meidän tili on kahteen kertaan tuhottu, kuten näitä Sunrise Avenuen fanitilejä on viime aikoina tuhottu, varmaankin kiusanteoksi, Anna pohtii.– Mutta olemme tehneet aina uuden ja jatkamme eteenpäin. Kuten myös nyt.