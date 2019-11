Tältä näyttää Linnan juhlien menu: tarjolla porovoileipäkakkua ja härkäpapupyöryköitä – jälkiruokapöydästä löytyy jännittävä uutuus

Viihde

Tältä näyttää vuoden 2019 itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton tarjoilu

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivävastaanottoa vietetään jälleen perinteiseen tapaan Presidentinlinnassa 6. joulukuutta. Linnan juhliin on kutsuttu eri aloilla ansioituneita suomalaisia, jotka pääsevät nauttimaan illan ohjelmasta ja tarjoiluista.Tänä vuonna tarjoilussa on otettu huomioon jälleen kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys. Suolaisissa herkuissa on käytetty paljon kotimaisia luomutuotettuja kasviksia, juureksia ja viljalajeja. Pöydän antimista löytyy myös kalaa ja riistaa perinteiseen tapaan.Makeissa tuotteissa puolestaan käytetään monipuolisesti Kultarannan pensasmustikoita ja muita kotimaisia marjoja. Uutuutena pöydässä nähdään salmiakkileivoksia.Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös vastaanoton juomatarjoilussa. Linnan perinteinen booli valmistetaan tänä vuonna kokonaan luomutuotteista. Viinit ovat vegaanisia luomuviinejä ja olut on valmistettu hävikkileivästä. Tarjolla on lisäksi Kultarannan omista omenoista tehtyä mehua. Kahvi on vastuullisesti tuotettua ja luomutee on ilmastokompensoitua.Ympäristöystävällisyys näkyy viime vuoden tapaan tuotteiden kuljetuksissa ja kierrätettävissä pakkausmateriaaleissa. Esimerkiksi lasipullot jatkojalostetaan kierrätysdesigniksi. Myös juhlavastaanoton ruokahävikkiin kiinnitetään edelleen huomiota.Vuoden 2019 vastaanotolla jatkuu lisäksi perinteinen oppilaitosyhteistyö. Perhon Liiketalousopiston 32 opiskelijaa avustavat keittiössä ja tarjoilussa. Osa tuotteista valmistuu ravintola-alan oppilaitoksissa Raisiossa ja Tampereella.• Hauki-mäti-ahvenvoileipäkakkua• Porovoileipäkakkua• Tomaatti-basilikavoileipäkakkua• Silakka-tyrni- ja kuha-nokkosohukaiskääryleitä• Siika-ohrarieskasia• Särki-riisikääryleitä ja kirjolohi-riisikolmioita• Hirvi-herkkutattipiiraita• Palvilammas-ohrapiirakkaa• Suppilovahvero- ja metsäsieni-ohrapiirakkaa• Yrtti-tuorejuustotuulihattuja• Kukkakaali-palsternakkatartaletteja• Härkäpapupyöryköitä• Kotimaisia juustoja ja siemennäkkileipää• Ellen Svinhufvud -kakkua• Kultarannan kuningatar-suklaakakkua• Puolukka-toskakakkua• Salmiakkileivoksia• Suklaa-perunaleivoksia• Punaherukka-, mesivadelma- ja puolukkasuupaloja• Omena-kaneli-, kerma-kinuski- ja tyrni-tuorejuustosuupaloja• Piparkakkuja• Marjamarmeladeja ja suklaakonvehteja• Linnan luomuboolia• Ympäristöystävällistä kahvia ja ilmastokompensoitua luomuteetä• Luomupuna- ja valkoviiniä• Hävikkileipäolutta• Kultarannan omenamehua• Vettä