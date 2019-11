Katso kuvat! Anni Harjunpään fantasia-asu Miss Universum -kisoihin julki – kirjavan luomuksen pääosassa ovat ”naavasiivet” ja lasten piirustukset

Viihde

Katso kuvat! Anni Harjunpään fantasia-asu Miss Universum -kisoihin julki – kirjavan luomuksen pääosassa ovat ”

Katso artikkelista olevalta videolta, kuinka fantasia-asu puetaan Miss Suomi Anni Harjunpään ylle.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/lehti/