Antti Tuisku kertoo elämästään Espanjassa: ”On eri fiilis lähteä baariin, kun sitä ei tarvitse suunnitella kahta kuukautta”

suosituimpiin poptähtiin kuuluva Antti Tuisku https://www.is.fi/haku/?query=antti+tuisku jäi kesäkuussa 2018 määrittelemättömän mittaiselle tauolle ja muutti Espanjaan.Torstaina poppari kertoi jymyuutisen kaikille faneilleen: hän tekee paluun 22. elokuuta 2020, kun hän esiintyy Helsingin uudistetulla Olympiastadionilla.– Ihan untuvikkona en lavalle astu, sillä onhan mulla edessä esimerkiksi Vain elämää -konsertti joulukuussa. Mutta itse koen tulevani takaisin tauolta vasta Olympiastadionin keikalla.kertoo todella innoissaan tulevasta Bailantai-nimeä kantavasta keikastaan. Hän paljastaa, että sitä on suunniteltu jo hyvin pitkään.– 2018 Provinssi-keikan jälkeen me laitettiin jo pieni korvamerkintä, että jos kaikki aikataulut ja muut menee hyvin, niin Olympiastadionin-keikka olisi hieno tapa tulla tauolta takaisin, ja lähdimme sitä kohti. Toki tässä on ollut matkalla monta muuttujaa ja sitä on elänyt jännityksessä, mutta nyt saan kertoa tästä yhdestä elämäni mahtavimmasta uutisesta, Tuisku kertoo innoissaan.– Olympiastadionhan on yksi maailman hienoimpia keikkapaikkoja. Siellä on esiintyneet kaikki Madonnasta https://www.is.fi/haku/?query=madonnasta Michael Jacksoniin https://www.is.fi/haku/?query=michael+jacksoniin ja tiedän, että olen valmis tekemään lavalla aivan uskomattomia asioita. Pystyn käsi sydämellä sanomaan, että meidän show ei tule kalpenemaan millään tavalla maailmanluokan isojen showkokonaisuuksien rinnalla.keikkaa ei lyödä kasaan nopealla aikataululla ja valmistelut ovat kovaa vauhtia käynnissä. Suunnittelut ovat jo niin pitkällä, että Tuisku tietää, millaisista osioista show koostuu ja mikä on sen punainen lanka.– Settilistan ensimmäinen versio on jo valmiina ja treenit alkavat pyöriä toden teolla tammikuussa. Ei tällaista settiä kasata parissa kuukaudessa.

– En lähde paljastamaan tarkemmin show’n punaista lankaa, etten kerro liikaa. Mua ei kuitenkaan motivoi tehdä asioita hirveän pitkään samalla tavalla ja haluan antaa ihmisille uutta ajateltavaa. Joten eiköhän siitä voi päätellä, että uusi musiikki kolkuttelee jo oven takana, poppari vihjailee ja antaa ymmärtää, että uusi musiikki – kun sitä tulee – linkittyy jotenkin Bailantai-keikkaan.– Sitten kun multa kuullaan uutta musiikkia, niin se ei jää keneltäkään näkemättä tai kokematta.kertoo, ettei vielä tiedä, ehtiikö olla keväällä Espanjan-kodissaan vai meneekö kaikki aika Suomessa treenien parissa.– Tähän mennessä keväälle ja kesälle ei ainakaan vielä ole suunniteltu keikkoja, eli tähän tietoon Bailantai on se paluukeikka.Valtaosan tauostaan Tuisku vietti Espanjassa. Hän kertoo aluksi jännittäneensä, käykö aika pitkäksi ja riittääkö tekemistä, kun hän muutti paikkaan, josta ei tuntenut ketään.– Sain muodostettua siellä uusia ympyröitä ja ystävyyssuhteita ja rakentamaan sinne kodin. Isoin ongelma oli kuitenkin se, että olisin tarvinnut vuorokauteen lisää tunteja, mies tunnustaa.– Viimeinen vuosi on ollut mulle todella hieno. Oivalsin, että elämään voi saada valtavan paljon sisältöä muutakin kuin pelkän artistiuden kautta. Mun elämä on nyt hyvin tasapainossa.aikana Antti opiskeli myös pääosin etänä liikunta-alaa Varalan urheiluopistossa, ja toukokuussa hän sai liikunta-alan ammattilaisen paperit käteensä.Hän on treenannut yhdessä Suomen kärkikastiin kuuluvien urheilijoiden kansa ja osallistuipa hän viime kesänä myös elämänsä ensimmäiseen (ja omiensa sanojensa mukaan mahdollisesti myös viimeiseen) puolimatkan triathloniin.– Sellainen treenaaminen on hyvin erilaista kuin mitä artistilta vaaditaan. Se kasvattaa peruskuntoa, mutta on myrkkyä kaikelle kimmoisuudelle ja tanssillisuudelle. Viimeisten kuukausien aikana olen muuttanut jo kaikkea tekemistäni takaisin artistillisempaan suuntaan.miehen elämä onkin ollut todella urheilupainotteista, on hän ehtinyt myös olemaan vapaalla ja juhlimaan. Tämä näkyy myös miehen Instagramissa, jossa hänellä on yli 210 000 seuraajaa.– Teen aina todella paljon töitä ja ruoskin itseäni päästäkseni päämääriini, mutta samaan aikaan voin antaa itselleni luvan hauskanpitoon ja bailaamiseen, Tuisku kertoo.– Varsinkin nyt, kun olen ollut Espanjassa, jossa mua ei tunneta, niin onhan se eri fiilis lähteä baariin, kun sitä ei tarvitse suunnitella kahta kuukautta ja ilmoittaa baariin etukäteen. On saanut olla kuin ihan kuka tahansa muukin, eikä muhun kiinnitetä sen suurempaa huomiota.