Valtteri Bottas astui kameroiden eteen ensimmäistä kertaa erouutisen jälkeen – tallentui heti kuviin ilman vihkisormusta

F1-tähti Valtteri Bottas https://www.is.fi/haku/?query=valtteri+bottas ilmoitti torstaina eroavansa Emilia Bottaksesta https://www.is.fi/haku/?query=emilia+bottaksesta (os. Pikkarainen). Pariskunta ehti olla yhdessä lähes 10 vuoden ajan. Valtteri https://www.is.fi/haku/?query=valtteri+bottas ja entinen kilpauimari Emilia sanoivat eroavansa ystävinä. He kertoivat, että elämäntilanteiden haasteet veivät heidät erilleen.Avioliitto solmittiin syyskuussa 2016, ja siitä lähtien Bottakset ovat edustaneet julkisuudessa sormukset sormissaan. Heti erouutisen tultua julki Valtteri oli kuitenkin kuvista päätellen napannut sormuksen pois nimettömästään.Mies kilpailee tänä viikonloppuna Abu Dhabissa F1-kauden päätösosakilpailussa ja tallentui tuoreisiin torstaina otettuihin kuviin ilman sormustaan.Esimerkiksi vielä kaksi viikkoa sitten Valtteri edusti sormus vasemmassa nimettömässään. Hän kisasi tällöin Brasilian GP:ssä.Yksityiselämä vaikutus ammattikuljettajan työsuoritukseen jää nähtäväksi. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo https://www.is.fi/haku/?query=mika+salo kommentoi pariskunnan eroa Ilta-Sanomille urheilullisesta näkökulmasta, nimenomaan Valtteri Bottaksen kannalta. Salo korosti, ettei ole hänen asiansa ruotia varsinaista eroa.

