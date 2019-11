Viihde

Roope Salminen pudotti todellisen yllätyksen – Mikko Leppilampi kirjoitti heti pitkän kommentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=abreu

https://www.is.fi/haku/?query=niina+lahtinen

https://www.is.fi/haku/?query=ernest+lawson

https://www.is.fi/haku/?query=janni+hussi

https://www.is.fi/haku/?query=maria+veitola

https://www.is.fi/haku/?query=christoffer+strandberg

https://www.is.fi/haku/?query=chisu

https://www.is.fi/haku/?query=oku+luukkainen

https://www.is.fi/haku/?query=anni+hautala

https://www.is.fi/haku/?query=aku+hirviniemi

https://www.is.fi/haku/?query=arttu+lindeman

https://www.is.fi/haku/?query=janne+kataja

https://www.is.fi/haku/?query=anna+puu