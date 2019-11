Tina Turner 80 vuotta! Katso kuvat uskomattoman uran varrelta: Mick Jagger riuhtaisi hameen laulajan päältä kesken stadionkeikan

Viihde

Tina Turner 80 vuotta! Katso kuvat uskomattoman uran varrelta: Mick Jagger riuhtaisi hameen laulajan päältä ke





1. Ura alkoi duosta





2. Piinaava avioliitto





3. Kohti menestystä

https://www.is.fi/haku/?query=eric+claptonin

https://www.is.fi/haku/?query=eros+ramazzottin





4. Nuorempi musiikkituottaja vei jalat alta

5. Poika teki itsemurhan





6. Jagger repäisi hameen irti





7. Kokeili siipiään näyttelijänä





8. Kuusi kertaa Suomessa