Viihde

Kaija Koo, Pyhimys, Juha Tapio... Olympia­stadionin avajaisia juhlitaan satojen esiintyjien voimin: ”Ainutkert

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=anna+puu

https://www.is.fi/haku/?query=maija+vilkkumaa

https://www.is.fi/haku/?query=samuli+putro

https://www.is.fi/haku/?query=elastinen

https://www.is.fi/haku/?query=kaija+koo