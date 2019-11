Luksusbloggaaja Isabellan loistelias elämä mureni silmänräpäyksessä – on nyt vararikon partaalla: bisnekset romahtivat ja koti lähti alta

Viihde

Luksusbloggaaja Isabellan loistelias elämä mureni silmänräpäyksessä – on nyt vararikon partaalla: bisnekset ro

– Tavoitteeni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä vuosi 2018





Blondinbella





Olen taloudellisesti seissyt omilla jaloillani jo 16-vuotiaana. Olen aina ollut taitava sijoittamaan rahani viisaasti, siinäkin naisia pidetään miehiä huonompina.

Kritiikki

– Minua