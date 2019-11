Viihde

Huikea muutos! Niina Kuhta yllätti Suurin pudottaja -finaalissa – pudotti painoaan jopa enemmän kuin voittaja

Nyt toistetaan : Niina Kuhta on kotipudottajien ylivoimainen ykkönen – päihitti kirkkaasti muut Suurin pudottaja Suomi -kisaajat!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy