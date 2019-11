Lotta, 23, on Suomen ensimmäinen Victoria’s Secret -malli: paljastaa podcastissa, miten hän toteutti mahdottoman haaveen – taustalla uskomaton sattuma

Viihde

Lotta, 23, on Suomen ensimmäinen Victoria’s Secret -malli: paljastaa podcastissa, miten hän toteutti mahdottom

https://www.instagram.com/p/BqxUxVJnw1n/

https://www.instagram.com/p/Bt1JaWtglAa/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BkDGUpThGnt/

https://www.instagram.com/p/B1MYigYJI9B/

https://www.instagram.com/p/Bqr8WWsHRbX/

https://www.instagram.com/p/Bx7doUmJoTu/

https://www.instagram.com/p/BpACoPMgHxI/