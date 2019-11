Viihde

Yllätyskäänne: Jari Sillanpää konsertoi juuri ennen joulua Finlandia-talolla – manageri soitti yhden puhelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkkokonsertit peruuntuivat, mutta konsertti Finlandia-talolle kuitenkin järjestyy. Mikä meni eri tavalla?

– Kirkkokonsertit ovat peruuntuneet, koska kirkkoihin oli suunniteltu erilainen ohjelmisto... Nyt tulee tavallaan toisenlainen ohjelma. Samoja joululauluja, mutta eri tavalla. Kirkkokonsertti olisi ollut hartaampi, Kainulainen vastaa.

Miten neuvottelut konsertista etenivät?

Laulaja kiistää syytekohdat