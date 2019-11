Muistatko? Ikoninen Samantha Fox työskenteli uransa alussa glamourmallina – nyt hän kiertää maailmaa norjalaisen tyttöystävänsä kanssa

Viihde

Muistatko? Ikoninen Samantha Fox työskenteli uransa alussa glamourmallina – nyt hän kiertää maailmaa norjalais

”No no,

no no there’s no limit!” Ysärijytke pauhaa Lapuan Latosaaren tanssilattialla: 2 Unlimited, Scooter, Movetron, Mascara…Latosaari oli 80- ja 90-luvuilla nuorten suosima menomesta, jonne tultiin kaukaakin. Bussikuljetukset olivat ohjelmanumero itsessään, ja teiniväkeä hemmoteltiin listoja koristavien artistien keikoilla.Sitten meno hiipui, ja pitkään urheiluseura Lapuan Virkiän omistama Latosaari tunnettiin lähinnä lavatanssipaikkana. Reilu vuosi sitten päätettiin kokeilla, vetäisikö paikka vielä väkeä rock- ja popkeikoille.Ja vetäähän se. Lauantaina tanssilattialla meno on kuin vanhoina aikoina. Jopa muutama käsilaukku näkyy lattialla – tiedättehän, veska lattialle ja tanssirinki sen ympärille. Juhlakansalla on toki hieman enemmän kilometrejä mittarissa kuin takavuosien nuorisodiskoissa, mutta lanne on letkeä ja keikan odotus kiihkeää.Tänään täällä esiintyy Samantha Fox https://www.is.fi/haku/?query=samantha+fox Samantha Fox tuli kansainväliseen julkisuuteen vuonna 1986 pop-hitillään Touch me (I want your body). Hän oli tuolloin 20-vuotias.Harva tietää, että Fox julkaisi ensimmäisen singlensä jo 16-vuotiaana. Samaan aikaan hänen äitinsä lähetti tyttären kuvia mallikisoihin, kunnes hänen ulkoiset avunsa huomattiin ja hänestä otettiin kuvia niin sanotulle kolmossivulle.Kun Samantha 20-vuotiaana päätti keskittyä glamour-mallin töiden sijaan musiikkiin, hänen laulajanuraansa pönkitettiin edelleen rohkeilla kuvilla.Kun nyt katsoo, mitä Foxista on kirjoitettu 80-luvulla, silmiinpistävän usein häntä on kohdeltu lähinnä rintatelineenä. Se on harmi, koska Samantha Fox vaikuttaa terävältä tyypiltä.– Touch me saavutti Pohjoismaissa kultalevyn rajan nopeasti, ja minulla on aina ollut täällä hyvä fanikunta. Siksi Suomeenkin on niin mukava tulla, Fox imartelee haastattelussa.poppari antaa hieman odotuttaa itseään ennen illan show’ta. Ei liikaa, mutta sen verran, että yleisön jännite kasvaa.Kun hän sitten astelee lavalle tanssijoidensa perässä, yleisö puhkeaa suosionosoituksiin: siinä hän on ihka elävänä, nuoruusvuosien Suosikki-lehdistä tuttu Samantha Fox!Osa on odottanut pitkään. Venäläinen Olga https://www.is.fi/haku/?query=olga tuli paikalle heti iltayhdeksältä, kun tanssipaikan ovet avautuivat. Keikan piti alkaa hieman ennen puoltayötä.Tosifani on kiertänyt katsomassa suosikkiartistiaan myös ainakin Ruotsissa, Unkarissa, Espanjassa ja Italiassa. Tämä on 21. keikka. Perjantaina Olga näki Foxin Hämeenlinnan Aulangolla.– Katso, hän sanoo, ja näyttää puhelimesta Instagram-tiliään.Se on täynnä Samantha Foxin kuvia.

