Näin takavuosien kohukaunotar viritti hunaja-ansat ja huijasi lukuisilta miehiltä rahaa: Itkunaamoja, rukoushymiöitä, vaikerrusta...

Olen hädässä.” Näin takavuosien kohujulkkis aneli rahaa lentolippuihin Turkista Suomeen yhdeltä miesuhriltaan. 40-vuotias nainen tuomittiin viime perjantaina neljän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdeksasta petoksesta. Hän huijasi miehiä avunpyynnöillään ja rakkaudenosoituksillaan, joiden seurauksena miehet tilittivät hänelle rahaa.Tuomio ei ollut naisen ensimmäisen. Nyt uhreja oli kahdeksan ja huijattu yhteissumma liki 7 500 euroa.”Minä en huijaa. Ei kuulu tapoihin”, nainen viestitti valheellisesti yhdelle uhreistaan. Hän liitti Messenger-viesteihin itkunaamoja ja rukoushymiöitä ja vaikersi: ”Kuolen täällä.”Hän kertoi miehelle olevansa kosmetologi ja olevansa töissä, vaikka oli työtön. Hän liitti viesteihinsä sydämen kuvia, lähetteli pusuja ja kutsui miestä muruksi. Mies kertoi poliisitutkinnassa hieman ihastuneensakin naiseen Facebook-profiilikuvien perusteella.Nainen alkoi melko pian viestiketjun aikana pyytää rahaa lentolippuihin. Mies kieltäytyi monta kertaa ja luetteli monta muuta läheisempää tahoa, jotka voisivat naiselle lainata. Hän ehdotti naiselle jopa ambulanssilentoa Suomeen, kun nainen väitti olevansa niin sairas. Nainen kertoi, ettei hänellä ollut matkavakuutusta. Mies neuvoi naista kääntymään Suomen suurlähetystön puoleen Turkissa, mutta sekin oli naiselle vaikeaa.Nainen toisteli, että mies oli hänen ainoa oljenkortensa. Jossakin vaiheessa mies kyseli, olisiko naisella mitään vakuuksia lainaa varten, koruja tai muita arvoesineitä, johon nainen sanoi, ettei ole. Nainen vakuutti maksavansa lainan takaisin.heltyi lainaamaan naiselle rahaa kolmeen eri kertaan yhteensä 1 250 euroa. Syy, miksi mies joutui maksamaan lentoja moneen kertaan oli se, että ensin nainen kertoi ostaneensa liput ja sitten sairastuneensa ja toisella kerralla nukkuneensa pommiin ja olevansa yhä jumissa Turkissa.”Oletko hummannut ne mun rahat? Vai keräätkö itkemällä eri miehiltä rahaa?” mies epäili jo omissa viesteissään.Vielä kolmannen kerran nainen sai miehen kuitenkin maanittelemalla lainaamaan rahaa. Viimeisellä kerralla nainen aneli, että mies antaisi hänelle vielä yhden mahdollisuuden.Mies heltyi lopulta, vaikka oli ensin viestittänyt: ”Mä en varmasti lainaa enää. Tule mun puolesta vaikka junalla.” Pankissakin häntä oli jo varoiteltu.”Ole inhimillinen jos välität minusta minä en kuseta olen oikeasti hädässä. Eikä täällä ole töitä minulle. Ole ihana. Voi kun luottaisit minuun kerran vielä”, nainen maanitteli.”Mutta älä enää myöhästy koneesta, ei mullakaan raha puissa kasva”, mies viestitti.lainaan mies lisäsi jopa 50 euroa tuliaisia varten. Hän meni naista vastaan lentokentälle. Tarkoitus oli, että he olisivat sitten menneet Vantaan Jumbon Nordeaan viimeistelemään velkakirjan, sillä sen mies vaati. Nainen ei kuitenkaan koskaan saapunut lennolla.”Vielä tuon viimeisen kerran uskoin (naisen sukunimi) tietoisiin valheisiin rahaa lainatessani. Tuolloin kolmannella kerralla, kun menin (nimi) kentälle vastaan, eikä hänestä lupaustensa mukaan kuulunut mitään, lopullisesti varmistuin, että kyseessä oli lähes kuukauden mittainen ’savuverho’, jota (nimi) oli ylläpitänyt hankkiakseen rahaa lainaksi petollisin keinoin. Lopulta voi olla myös niin, että koko tuo (nimi) Facebook-profiilikokoelma on täysi ’ansa’, jota hän pyörittää erilaisissa huijaustarkoituksissa”, mies kirjoitti tutkintapyynnössään poliisille.Nainen vannoi miehelle, ettei hänellä ole velkoja muille henkilöille. Todellisuus oli toinen. Mies nimittikin yhdessä viestissä naista Angelika Auervaaraksi.Toiselle miesuhrille nainen lähetti kuvan Turkin rekisterissä olevasta kolaroidusta autosta.”On kuitenkin selvinnyt minulle, että tämä kuva ei ole hänen ottamansa eikä autokaan ole hänen. Hän on löytänyt kuvan internetistä ja lähettänyt sen minulle huijatakseen minua”, mies kertoi poliisille.laittoi tilisiirtojensa viestikenttään: ”Avustus Turkista palaamiseen, tulevalle vaimolle” ja ”Tytölleni ruokarahaa” ja ”Laina morsiamelleni”. Tämäkin mies sai kuulla naisen joutuneen Turkissa ketjukolariin. Mies eli siinä uskossa, että he olisivat naisen Suomeen tullessa menneet naimisiin. Mies kertoi olleensa huijauksen aikaan ”herkässä tilassa”.– En muista olenko sanonut suoraan, että en ole menossa hänen kanssaan naimisiin, nainen kertoi kuulusteluissa poliisille.Neljäs uhri kertoi lukeneensa jostakin, että nainen ”oli kusettanut muita miehiä samalla tavalla”. Mies kertoi poliisille, ettei hän voinut jutun luettuaan muuta kuin todeta, että nainen oli huijannut häntäkin.Tältä mieheltä nainen vedätti lentolippujen lisäksi rahaa elämiseen ja lääkkeisiin. Hän kierrätti yleensä rahat toisen henkilön tilin kautta ja hoputti miehiä, jos laitettu raha ei heti näkynyt.”Googlesta selvisi, että hän on huijannut miehiä ympäri Suomenmaan”, viides uhri kertoi poliisille.Yhden miehen luona nainen kävi yökylässä. Jossain vaiheessa mies kieltäytyi lainaamasta naiselle enää lisää rahaa. Naisen vastaus kertoi paljon: ”Kannattaako olla edes ystäviä, jos ei voi laittaa rahaa”.