Muistitko, että myös Sara Chafak ponnahti julkisuuteen Miss Helsinki -finaalista? Teki kisan jälkeen päätöksen, jonka kuitenkin pyörsi

Viihde

Muistitko, että myös Sara Chafak ponnahti julkisuuteen Miss Helsinki -finaalista? Teki kisan jälkeen päätöksen

https://www.is.fi/haku/?query=mailis+penttila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/viihde/art-2000006300446.html