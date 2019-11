Vaimonsa 29 vuoden jälkeen jättänyt Bruce Dickinson muutti uuden rakkaansa luo – tällainen on superfani Leana, josta mies hullaantui

Viihde

Vaimonsa 29 vuoden jälkeen jättänyt Bruce Dickinson muutti uuden rakkaansa luo – tällainen on superfani Leana,

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7663795/Iron-Maiden-man-Bruce-Dickinson-seen-fitness-coach-lover-15-years-junior-Paris.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä tapahtuu jättiomaisuudelle?