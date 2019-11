Ilkka Kanervan Elina-vaimo paljastaa tv:ssä ensimmäistä kertaa, millaista pariskunnan yhteinen arki on – yksi aviomiehen tapa ärsyttää ylitse muiden

Viihde

Ilkka Kanervan Elina-vaimo paljastaa tv:ssä ensimmäistä kertaa, millaista pariskunnan yhteinen arki on





”Emme ole mustasukkaista tyyppiä”





Lauantaina esitettävässä Tuttu juttu show’ssa Timo Koivusalon https://www.is.fi/haku/?query=timo+koivusalon ja Susanna Laineen https://www.is.fi/haku/?query=susanna+laineen jututettavaksi istuvat Ilkka https://www.is.fi/haku/?query=ilkka ja Elina Kanerva https://www.is.fi/haku/?query=elina+kanerva Pari on ollut yhdessä jo 20 vuoden ajan, mutta alttarille he astelivat toukokuussa. Pari vihittiin Turun Mikaelin kirkossa. Vuosien saatossa Elina on nähty Ilkan rinnalla julkisuudessa esimerkiksi Linnan juhlissa, mutta yksityiselämästään pari on kertonut hyvin vähän.Tuttu juttu show on ensimmäinen kerta kun Elina Kanerva on mukana tv-ohjelmassa.– Kieltämättä pikkasen jännittää, Elina kertoo ohjelmassa juontaja Susanna Laineelle.Kanervat kertovat ohjelmassa yhteisestä arjestaan ja muistelevat ensimmäistä tapaamistaan. Juontajat kysyvät Elinalta miten ja missä kosinta tapahtui. Elina Kanerva toteaa, ettei perinteistä kosintaa ollut, vaan pari päätti yhdessä virallistaa suhteensa.– Oikeastaan meillä oli sellainen ajatus aikoinaan kun alettiin olla yhdessä, että jos me 20 vuoden päästä vielä ollaan yhdessä, niin sitten mennään naimisiin, Elina kertoo.– Siinä ei periaatteessa ollut sellaista, että kumpi olisi kosinut. Se oli yhtenäinen sopimus.Ilkka Kanerva kuvailee ohjelmassa heidän päättäneen aikoinaan, että hääkellot kilkattavat kahden vuosikymmenen päästä.– Näin siinä pitkän prosessin tuloksena tapahtui. Ison meren takana sanotaan, että It’s a Deal! Ilkka Kanerva naurahtaa.Elina muistelee Tuttu juttu show’ssa parin tavanneen ensimmäisen kerran Turun lentoasemalla, jossa Elina oli töissä.– Muistan hetken kun olen hänet nähnyt, mutta en muista ensimmäisiä sanoja. Se oli Turun lentoasemalla ja olin silloin töissä Finnairilla. Hän tuli lipputiskille kysymään lentoja, Elina kertoo ohjelmassa.Timo Koivusalo tiedustelee avioparilta mistä arkisesta asiasta Elina Ilkalle todennäköisimmin huomauttaa.– Onko se hammastahnatuubin keskeltä, vai siitä, että vaatteita on lattialla hujan hajan, vai siitä, että vessan rengas on jätetty ylös? Koivusalo tiedustelee.Ilkka Kanervan mukaan vastaus on selkeä. Huomauttelemista tulee eniten siitä, että hän on jättänyt vessan renkaan ylös. Kansanedustaja toteaa samaan hengenvetoon, että välillä asiasta huomautellaan, vaikka hän olisi toiminut vaimonsa toiveiden mukaisesti.– Siitä viimeisestä, mutta myös siitä, että se on jätetty alas! Teet niin tai näin niin aina on väärinpäin. La donna e mobile, nainen on ailahtelevainen, Kanerva naurahtaa.– Kyllä sukkiakin välillä löytyy lattialta, Elina hymyilee.Elinan ja Ilkan suhde on kestänyt kohut ja karikot. Yhteinen taival sinetöitiin kesällä vihkiseremonialla, joka oli molemmille tärkeä hetki.Ilkka Kanerva toteaa Tuttu juttu show’ssa toteaa vihkiseremonian olleen vakava paikka ja papin puheen tulleen ihon alle.– Kyllä se vakava paikka on. Näin kuvan, jossa kaveri polvistuu alttarille ja kengän pohjassa lukee ”Help Me”. Se ei kyllä toteutunut minulle, hän hymyilee.– Leikki sikseen, kyllä täytyy sanoa, että minulla on oma vakaumukseni ja se hetki tulee ihon alle.Tuttu jutussa show’ssa selviää myös, ettei Ilkka ole mikään mestarikokki, vaikka hän touhuaakin mielellään keittiössä.– Minä olen kasvissyöjä ja Ilkka ei. Kyllä hänen bravuurinsa on lohimedaljonki, Elina pohtii.– Laitan useimmiten voileipiä. Pitääkö olla suora ja kertoa, että mun helpoin homma on pistää maksalaatikkoa paistinpannulle, Ilkka myöntää.Elina uskoo Ilkan olevan pariskunnasta se, joka on mustasukkaisempaa sorttia.– Ilkka ehkä enemmän kuin minä. Emme ole mustasukkaista tyyppiä, Elina kertoo ohjelmassa.– Jos raja pitää vetää niin mustasukkaisuuden puolelta löytyy tuntemuksia, Ilkka sanoo.Ilta-Sanomat tavoitti Ilkka Kanervan kommentoimaan pariskunnan yllättävää televisioesiintymistä.

Esiinnytte harvoin julkisuudessa pariskuntana. Miten päätitte lähteä Tuttu juttu show’hun?

– Se oli pitkäaikainen prosessi: tätä on mutusteltu kauan. Juttelin sitten muutamien läheisteni kanssa niin kotipiirissä kuin politiikan puolelta, ja sain viestiä, että jos mukana on ollut presidenttiehdokkaatkin, niin älä väheksy tai ylenkatso tätä ohjelmaa. Lisäksi luotin siihen, että ohjelmassa pysytään asiallisuuden puitteissa.

Millaista kuvauksissa oli?

– Minulle se ei ollut mikään rimakauhun paikka, mutta Elinalle https://www.is.fi/haku/?query=elinalle kyllä – hän ei ole tottunut tv-lähetyksiin, joten hänelle tilanne oli isomman ponnistelun takana. Elina on aika ujo ja arka tällaisissa esiintymistilanteissa, eikä hän lähde revittelemään, vaan ottaa varman päälle ja varovaisen kaavan kautta – kuten nytkin. Ymmärrän sen, että se on hänelle turvallisinta. Eihän persoonaa voi muuttaa.

Millainen kokemus ohjelmaan osallistuminen lopulta oli?

– Meille molemmille jäi siitä erittäin hyvä fiilis. Ohjelma on hyvin toimiva ja harmiton – se on sellaista hyvänhenkistä leikittelyä ja pientä kisailua. Tiesin myös, että tekijät pitävät hyvän hengen asioiden toteutuksessa, eivätkä tee mitään Tuttu juttu show -ohjelmassa mukana olevien kustannuksella. Annan sille arvoa.Tuttu juttu show MTV3-kanavalla lauantaisin klo 21.