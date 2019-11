Miss Maailma -edustajaksi yllättäen valittu Dana onkin Miss Suomi -kisan yhteistyökumppanin tytär – Sunneva Kantola: ”Ihan vain sattumaa”

Viihde

Miss Suomi -organisaatiosta tiedotettiin perjantaina, että syksyllä kruunattu 2. perintöprinsessa Riikka Uusitalo https://www.is.fi/haku/?query=riikka+uusitalo ei lähdekään Miss Maailma -kisoihin omien töidensä ja opintojensa takia. Sen sijaan kisoihin lähetetään semifinalisti Dana Mononen https://www.is.fi/haku/?query=dana+mononen , joka ei menestynyt kilpailussa.Tilanne on historiallinen, sen myöntää Miss Suomi -organisaation omistaja Sunneva Kantolakin https://www.is.fi/haku/?query=sunneva+kantolakin

– Meillä oli ajatuksena pitää tänä vuonna välivuosi Miss Maailmasta. Siitä Riikallekin infottiin, että etsitään vaikka jotain muuta hänelle, Kantola sanoo.– Keskustelimme pitkään Miss Maailma -organisaation kanssa, ja he halusivat meiltä Suomesta edustajan. Päädyimme siihen, että vaikka aika on lyhyt, niin jatketaan perinnettä. Riikalla oli niin paljon sovittuja asioita, että aloimme miettimään kuka voisi lähteä hänen tilalleen.– Dana osoitti koulutuksessa ja muualla, että hän on halukas jatkamaan. Hän osoitti kypsyyttä myös sillä, että hän haluaa myöhemmin osallistua Miss Suomi -kilpailuun. Hänellä oli mahdollisuus lähteä ja hyvät valmiudet. Hän on kansainvälinen ja seurannut kansainvälisiä kisoja. Siksi hän valikoitui. Dana on loistava ehdokas sinne.

Missikiertueen yksi yhteistyökumppaneista oli vaateliike Danjana, jonka vaatteissa missifinalistit poseerasivat kiertueen aikana. Dana Monosen äiti Jaana Mononen https://www.is.fi/haku/?query=jaana+mononenomistaa vaateliikkeen. Oliko tällä mitään tekemistä sen päätöksen kanssa, että Dana lähetetään Miss Maailma -kisoihin?

– Ei todellakaan ollut. Se on ihan erillinen asia. Se on ihan vain sattumaa, että näin on.– Jos Dana olisi ollut finaalikymmenikössä, niin sitten tällaista yhteistyötä ei olisi tehty. Hän ei ollut finaalikymmenikössä ja nyt kilpailu on ohi. Nämä ovat kaksi erillistä asiaa, eikä se liity tähän, Kantola toteaa.Jaana Mononen ja Dana Mononen edustivat syyskuussa Miss Suomi -finaalissa ja poseerasivat perintöprinsessojen keskellä. Etualalla Miss Suomi 2019 Anni Harjunpää https://www.is.fi/haku/?query=anni+harjunpaa

Miksi Dana Mononen valittiin finaalikymmenikön ulkopuolelta, vaikka finaalikymmenikössäkin oli paljon ehdokkaita?

– Aika on ollut hyvin rajoitteinen. Pitää muistaa, että Miss Maailma on pitkä kilpailu. Pitää olla valmiudet lähteä pitkäksi aikaa. Kaikki meidän kilpailijat on hyviä, Kantola muistuttaa.– Toisaalta haluan tällä sanoa, että kun osallistuu meidän kilpailuun, niin on mahdollista päästä kansainvälisiin kilpailuihin. Olisi siellä varmasti ollut monta muutakin kelvollista ehdokasta.

