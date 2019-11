Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle – pyytää äänestäjiään päättämään, osallistuuko linnan juhliin

Viihde

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle – pyytää äänestäjiään päättämään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/officialsebastiantynkkynen/photos/a.457032987680565/2714876268562881/?type=3&theater

Puoliso kutsuttu