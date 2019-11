Viihde

Tässä ovat uudet Putous-tähdet! Mukana Malla Malmivaara, Christoffer Strandberg, Pilvi Hämäläinen...

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





He ovat mukana Putouksessa

Christoffer Strandberg

Pilvi Hämäläinen

Linnea Leino

Heikki Ranta

Mikko Töyssy

Malla Malmivaara

Antti Tuomas Heikkinen