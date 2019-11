Näin hurjia summia Suomen tunnetuimmat sometähdet tienasivat – bloggaaja Sara Vanninen kahmaisi yli 200 000 euron tulot

Viihde

Näin hurjia summia Suomen tunnetuimmat sometähdet tienasivat – bloggaaja Sara Vanninen kahmaisi yli 200 000 eu









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













a b c d e Roni Bäck Sara Vanninen Sara Parikka Aino Rossi Juuso Karikuusi Eric Savolainen 39166 235253 118 757 108432 106230 101894

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/

https://www.is.fi/verotiedot/