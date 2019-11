Jaajo Linnonmaa tienasi lähes 150 000 euroa – yrityksillä yhteensä miljoonaliikevaihto, mutta yksi niistä on asiantuntijan mukaan todellinen riski

Viihde

Jaajo Linnonmaa tienasi lähes 150 000 euroa – yrityksillä yhteensä miljoonaliikevaihto, mutta yksi niistä on a





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/

https://www.is.fi/verotiedot/