Mikko Leppilampi kertoi tarvitsevansa 16 000 euroa kuukaudessa elämiseen – näin muhkean summan hän todellisuudessa tienasi

Viihde

Mikko Leppilampi kertoi tarvitsevansa 16 000 euroa kuukaudessa elämiseen – näin muhkean summan hän todellisuud

Nostaa palkkaa 16 000 euroa kuukaudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/verotiedot/

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/