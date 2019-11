Sampo Kaulaselle mittavat mätkyt – lasku nosti ”stressin nokkaan”: ”Ensi vuonna lupaan, että se on nolla euroa mätkyjä”

Viihde

Sampo Kaulaselle mittavat mätkyt – lasku nosti ”stressin nokkaan”: ”Ensi vuonna lupaan, että se on nolla euroa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/verotiedot/

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/