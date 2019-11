Susanna Ruotsalainen muutti 20 vuotta sitten Suomeen rakkauden perässä: suhde vaihtui tosi-tv-julkisuuteen – ”Oli laitettava itsensä vahvasti likoon”

Viihde

Susanna Ruotsalainen muutti 20 vuotta sitten Suomeen rakkauden perässä: suhde vaihtui tosi-tv-julkisuuteen – ”

Markkinoinnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Susanna





Alun

Lähdin täysin tuntemattomaan.

Valmistuttuaan





Susanna