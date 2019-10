Instagram-kaunotar Tyanna, 27, tienaa lähes 30 000 puntaa kuukaudessa australialaismiljonäärin assistenttina – naisen työnkuva lyö ällikällä

Viihde

Instagram-kaunotar Tyanna, 27, tienaa lähes 30 000 puntaa kuukaudessa australialaismiljonäärin assistenttina –

https://www.instagram.com/p/BwB5wBhBjKG/

https://www.instagram.com/p/BuHxdbxnuBw/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BtPKIVJBYhP/

https://www.instagram.com/p/BuZl9hVAW_e/

https://www.instagram.com/p/BuSjKMXBZng/