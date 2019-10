12 000 kuppia kahvia, 320 000 soitettua kappaletta, 26 680 tuntia suoraa lähetystä... Tältä Sami Kurosen 30 vuotta kestänyt radioura näyttää numeroina

Viihde

12 000 kuppia kahvia, 320 000 soitettua kappaletta, 26 680 tuntia suoraa lähetystä... Tältä Sami Kurosen 30 vu









Sami Kuronen juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin Popstudiota ja tv:n puolella jopa kulttimainetta nauttivaa Temptation Island Suomea.Vaikka mies on vasta 45-vuotias, hän on ehtinyt työskennellä radion parissa jo kolmenkymmenen vuoden ajan.Kurosen ura radion parissa alkoi vuonna 1989 Uudessakaupungissa Radio UBC:ssä (myöhemmin Radio Majakka ja Radio 95,7). Suurempiin kuvioihin mies pääsi mukaan siirtyessään Turkuun Radio Auran Aaltoihin vuonna 1996. 2006 mies siirtyi pääkaupunkiseudulle ja aloitti työt Radio Aallossa, josta hän vaihtoi Radio Suomipopille vuonna 2012.Kuronen on laskenut, että hän on tehnyt uransa aikana 6 670 suoraa lähetystä, joka olisi yhteen putkeen tehtynä noin 26 680 tuntia eli 1 111 päivää eli reilut 37 kuukautta eli reilut 3 vuotta.Kuroselta löytyy muutakin hauskaa triviaa oman radiouransa varrelta.30 vuoteen lähetyksiä on mahtunut hänen oman kertomansa mukaan 4 400 vierasta ja 320 000 soitettua kappaletta. Vielä pikkutarkempana tietona Kuronen kertoo, että lähetyksiensä aikana hän on juonut arvioilta 12 000 kuppia kahvia ja käynyt vessassa 13 000 kertaa.