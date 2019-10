Kaisa Liskin yritys asetettiin konkurssiin – uhkui taistelutahtoaan IS:lle vielä vuosi sitten: ”Olen selvinnyt pahemmistakin vaikeuksista”

Viihde

Kaisa Liskin yritys asetettiin konkurssiin – uhkui taistelutahtoaan IS:lle vielä vuosi sitten: ”Olen selvinnyt

”Velkojien listaa en tässä kunnossa pysty tekemään”





Uhkui taistelutahtoa joulukuussa 2018

”Olen pettynyt, että käräjäoikeudessa ei ole yritystoiminnan asiantuntemusta”

Taustalla paljon rahavaikeuksia

Yritys oli saanut kaksi trattaprotestia Työllisyysrahastolta

Pippa Laukan Olet mitä syöt -ohjelmassa

Kunnianloukkaussyytteet raukesivat 2017