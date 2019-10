Viihde

Kaisa Liskin kiinteistövälitysyritys asettiin konkurssiin

Käräjäoikeuden mukaan konkurssiin asettamisen taustalla on Kaisa Liskin Tavastia LKV Oy:n maksukyvyttömyys.Kaisa Liski ilmoitti konkurssihakemuksessaan, että yhtiöllä ei ole omaisuutta, minkä lisäksi se on maksukyvytön.– Velallinen on ilmoituksensa mukaan maksukyvytön eikä ole ilmennyt erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta, Kanta-Hämeen käräjäoikeus kirjoittaa tiistaina antamassaan päätöksessään.Liskin kertomuksen mukaan suurimpia velkojia olivat verottaja, Nordea ja eläkeyhtiö Varma, joille yritys on Liskin kertomansa mukaan velkaa noin 259 000 euroa. Neljäs velkoja on kuopiolainen yritys, jolle yritys on Liskin kertoman mukaan 26 000 euroa velkaa.Velkojia saattaa olla enemmänkin.Kaisa Liski on televisiosta tuttu kiinteistövälittäjä. Hän on käyttänyt itsestään nimetystä kiinteistökuningatar.