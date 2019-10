Tällaista ex-uutisankkuri Aino Huilajan uusi elämä pakettiautossa on – kertoo podcastissaan, miksi otti loparit: ”Kai se täytyy sanoa suoraan”

Viihde

Tällaista ex-uutisankkuri Aino Huilajan uusi elämä pakettiautossa on – kertoo podcastissaan, miksi otti lopari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin videolla Huilaja kertoo pakettiautostaan ja uudesta elämästään!

Minimalistista elämää