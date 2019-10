Esikoistaan odottava plusmalli Ashley Graham ahtautui piukkaakin piukempaan lateksimekkoon – asu vaati erityisiä toimenpiteitä

Viihde

Plusmalli Ashley Graham https://www.is.fi/haku/?query=ashley+graham esitteli Instagramissa halloweenasunsa, jonka päälle pukeminen ei ollut aivan yksinkertainen tehtävä.Graham pukeutui Jessica Rabbitiksi poptähti Demi Lovaton https://www.is.fi/haku/?query=demi+lovaton halloweenkinkereihin.Esikoistaan odottava Graham on julkaissut Instagramissa useita kuvia asustaan, joka koostuu punaisesta peruukista, vartaloa nuolevasta punaisesta lateksimekosta ja violeteista käsineistä.– Kuka tunki kenet lateksiin ja miten? mallin Instagramissa hämmästellään.Voit selata kuvia nuolinäppäimillä:Graham paljastaa sometilillään, ettei asuun sujahtaminen suuren raskausvatsan kanssa ollut helppoa. Hänellä oli kuitenkin salainen ase, jolla mekko saatiin Grahamin ylle.– Vauvatalkki, Graham kertoo Instagramissaan.– En mahtunut korsettiin, mutta ainahan on ensi vuosi.Graham kertoi aiemmin tänä syksynä odottavansa esikoistaan aviomiehensä Justin Ervinin https://www.is.fi/haku/?query=justin+ervinin kanssa.Pluskokoinen huippumalli Graham tunnetaan ahkerana kehopositiivisuuden puolestapuhujana. Nainen on mitä ilmeisemmin päättänyt jatkaa samalla tutulla linjalla myös raskautensa suhteen.

Graham nimittäin on julkaissut Instagramissa varsin rehellisiä kuvia siitä, miltä naisen muuttunut vartalo raskauden myötä näyttää.– Kasvan suuremmaksi ja suuremmaksi ja yritän omaksua uuden vartaloni päivittäin. Tämä on matka ja olen niin kiitollinen, että minulla on tukiverkosto, hän kirjoittaa Instagramissa.