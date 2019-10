Eeva-Leena riensi heti Big Brother -talosta häädetyn Jukan kainaloon – ilmestyi miehen hotellille yön pikkutunteina

Viihde

Eeva-Leena riensi heti Big Brother -talosta häädetyn Jukan kainaloon – ilmestyi miehen hotellille yön pikkutun

Katso alla olevalta videolta, kuinka asukkaille kerrottiin vakavista sääntörikkomuksista: