Katso video satojen metrien jonosta: tubettaja Roni Bäckin syntymäpäivät aiheuttivat tungoksen kauppakeskuksessa

Viihde

Katso video satojen metrien jonosta: tubettaja Roni Bäckin syntymäpäivät aiheuttivat tungoksen kauppakeskukses

Voit katsoa yllä olevalta videolta, miten fanit jonottavat tavatakseen Roni Bäckin Itäkeskuksessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy