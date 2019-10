Fanit rukoilevat tosi-tv-tähteä lopettamaan absurdit kauneusoperaatiot – ennen ja jälkeen -kuvat vetävät hiljaiseksi: ”Mitä sinulle on tapahtunut?”

Viihde

Fanit rukoilevat tosi-tv-tähteä lopettamaan absurdit kauneusoperaatiot – ennen ja jälkeen -kuvat vetävät hilja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.instagram.com/p/B3-PPDvlGJv/

https://www.instagram.com/p/By8owp8FaNx/