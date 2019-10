Ylen Eränkävijöistä tuttu Aki erosi pitkästä suhteesta ja aloitti uuden elämän Lapissa – näin hänellä menee nyt

Viihde

Ylen Eränkävijöistä tuttu Aki erosi pitkästä suhteesta ja aloitti uuden elämän Lapissa – näin hänellä menee ny

Lapin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla Aki kertoo elämästään Lapissa viime toukokuussa.





Ei









Eränkävijöiden













Kun