Viihde

Muusikko Iiro Rantala tulevasta 50-vuotispäivästään: ”Kauhea ikä”

Muusikko Iiro Rantala on paitsi loistava työssään myös hauska sanailussaan. Mies on julkaissut hienon levyn, jossa hän peilaa jokaista kuukautta erilaisin sävelin. Iiro jännittää jo nyt joulukuun alun suurta konserttiaan Helsingin Musiikkitalossa, mutta enemmän kauhistuttaa tuleva 50-vuotispäivä. – Kauhea ikä, mutta helpottaa, kun on näin kokenut, hän velmuilee.

Kuuntele koko Tainola Show -podcast alla olevasta soittimesta. Jos soitin ei näy oikein, voit kuunnella jakson Suplasta tästä https://www.supla.fi/ohjelmat/rita-tainola-show .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iiro Rantalan soolokonsertti Helsingin Musiikkitalossa 5.12.2019