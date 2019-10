Kiekkovaimoelämän kääntöpuoli iski päin Mikael Granlundin Emmi-rakkaan kasvoja – yksinäinen arki sai masentumaan: ”Tunsin itseni sairaaksi ja uhriksi”

Viihde

Kiekkovaimoelämän kääntöpuoli iski päin Mikael Granlundin Emmi-rakkaan kasvoja – yksinäinen arki sai masentuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B35BN7qhKhV/









https://www.instagram.com/p/B0JSrj2BY53/