Viihde

Muistatko vielä Salkkareiden Roosan? Karautti kihloihin tv:stä tunnetun Timon kanssa – ”Rakkauden päivä!”

Salatut elämät -saippuasarjasta sekä Toisenlaiset frendit -tosi-tv-ohjelmasta tuttu Sanna Sepponen https://www.is.fi/haku/?query=sanna+sepponen on mennyt kihloihin. Sanna kihlautui niin ikään tv:stä tutun Timon https://www.is.fi/haku/?query=timon kanssaAsia julkistettiin Toisenlaiset frendit -ohjelman Facebook-sivuilla sunnuntaina.– Tänään on ollut rakkauden päivä! Sannan ja Timon kihlajaiset! Onnea, julkaisussa toivotetaan.Toisenlaisissa frendeissä seurattiin kehitysvammaisten kaverusten Sannan, Timon Katan https://www.is.fi/haku/?query=katan Sonjan https://www.is.fi/haku/?query=sonjan ja Mikon https://www.is.fi/haku/?query=mikon elämää vuosina 2010–2014.Ilouutisten yhteydessä on julkaistu myös kaunis värssy.”Kaksi pientä puroa aikoinaan,lähti matkaan kulkemaan,iän myötä purot varttui, vahvistui;kokemuksia ja rikkauksia varsilta mukaan tarttui.Tänään löysivät purot yhteiseen uomaan,onnea ja rakkautta molemmille tuomaan.”Sanna tunnetaan Salattujen elämien Roosana, mutta sen lisäksi hän on myös ansioitunut alppihiihtäjä. Etelä-Koreassa vuonna 2013 järjestetyissä kehitysvammaisten Special Olympics -kilpailuissa hän sai hopeaa supersuurpujottelussa sekä pronssia suurpujottelussa.Toisenlaiset frendit -sarjassa kertojana ollut Timo on päässyt musiikkikeräilijänä- ja harrastajana kokeilemaan dj:n hommia radiossa saakka. Hän kertoi IS:lle 2015, että sarjan aikana löytynyt päivätyö on ollut mieluisa.– Käyn töissä S-marketissa, jossa on hyvä henki ja kavereita. Vapaa-ajalla shoppailen Itiksessä ja hoidan vähän täällä talonmiehen hommia.





Julkaisu on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja yli tuhat onnittelevaa kommenttia.– Todella paljon onnea teille kahdelle ja pitkää rakkautta.– Lämpimät onnittelut kihlaparille! Kaikkea hyvää yhteiselle polullenne.– Onneksi kahle kultainen, ihanin side ihmisten. Kauniisti kertoo loiste sen: sydän on löytänyt sydämen. Paljon Onnea teille!