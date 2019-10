Rankat ajat koettelivat tangokuningatar Kaija Pohjolaa: menetti puolisonsa ja sairastui syöpään – nyt uusi onni Matti-rakkaan kanssa kukoistaa

Viihde

Rankat ajat koettelivat tangokuningatar Kaija Pohjolaa: menetti puolisonsa ja sairastui syöpään – nyt uusi onn

Kuuluuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Naisesta





Vuonna 1969





Suomi-Kerhon





Aurinkoista





Neljä