Legendaarista pumppauslaitetta ostos-tv:llä mainostanut Suzanne Somers, 73, juhlistaa synttäreitään nakuilemalla puskassa – eikä siinä vielä kaikki!

Viihde

Legendaarista pumppauslaitetta ostos-tv:llä mainostanut Suzanne Somers, 73, juhlistaa synttäreitään nakuilemal

https://www.instagram.com/p/B3r9c6bggCS/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.instagram.com/p/B3m_IaxAur6/