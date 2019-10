Parisuhteesta haaveileva Rosanna Kulju latasi Tinderin ja järkyttyi – tuntemattoman miehen härskit ehdotukset löivät ällikällä

Viihde

Parisuhteesta haaveileva Rosanna Kulju latasi Tinderin ja järkyttyi – tuntemattoman miehen härskit ehdotukset

Voit kuunnella Rosannan Grl Gang -podcastin tuoreimman jakson yllä olevasta linkistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.instagram.com/p/B3mexShgCSg/