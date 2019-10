Miss Tampere 2019 -finalistit poseeraavat aistikkaasti uima-asuissa luksusautojen vierellä – kuka kymmenestä kaunottaresta on suosikkisi?

Viihde

Miss Tampere 2019 -finalistit poseeraavat aistikkaasti uima-asuissa luksusautojen vierellä – kuka kymmenestä k

1. Milla Hinkkanen 18 vuotta, 165 cm, Lohja









2. Laura Salonen 21 vuotta, 165 cm, Tampere

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









3. Monica Norrgrann 20 vuotta, 165 cm, Harjavalta









4. Noora Manninen 20 vuotta, 169 cm, Helsinki









5. Amanda Teuho 20 vuotta, 173 cm, Tampere









6. Diana Makasyuk 19 vuotta, 173 cm,Vaasa









7. Frida Leino 18 vuotta, 173 cm,Tampere









8. Emilia Lepomäki 21 vuotta, 174 cm, Vantaa









9. Jenni Tirkkonen 20 vuotta, 181 cm, Tampere









10. Janette Mikkola 20 vuotta, 182 cm, Tampere









Miss Tampere 2019 -kilpailun finalistit julkistettiin syyskuussa. Tittelistä kisaa tänä vuonna kymmenen kaunotarta, jotka ovat tällä hetkellä kiertueella, jonka aikana missikandidaatit muun muassa vierailevat vanhainkodissa, osallistuvat erilaisiin kuvauksiin ja treenaavat.Kiertue huipentuu 19. lokakuuta ravintola Periscopeen jossa valitaan Miss Tampere 2019. Finaalissa valitaan myös Suomen edustaja kansainväliseen kauneuskilpailuun Miss Intercontinentaliin.Missifinalistit poseerasivat hiljattain näyttävissä uimapukukuvissa luksusautojen kanssa ja kertoivat, mikä on heidän vahvuutensa kilpailussa ja mikä on rohkein asia, jonka he ovat tehneet.– Näen, että vahvuuteni kisassa on valovoimaisuus ja karisma, mitä joko on tai ei ole. Lisäksi olen osannut monien kokemuksien ja kirjojen kautta löytämään oman sisäisen rakkauden voiman jonka avulla voit saavuttaa mitä vain.– Vahvuuteni on itsevarmuuteni ja iloinen ja positiivinen elämänasenteeni. Niillä uskon pääseväni jo pitkälle.– Kisaan osallistuminen on ollut yksi rohkeimmista teoistani. Myös se, kun päätin olla välittämättä muiden mielipiteistä ja uskaltaa olla oma iloinen itseni.– Vahvuuteni kisoissa on olla vain oma itseni. Luulen, että sillä pärjää jo hyvin pitkälle. Lisäksi iloisuus, jota minulta löytyy paljon.– Rohkeinta, mitä olen tehnyt, on oman asunnon ostaminen ja sen jälkeen irtisanoutuminen ihanasta työstäni. Se oli mielestäni aika pelottavaa, mutta toinen työ oli jo valmiina, joten työttömänä en kerennyt päivääkään olemaan. Nyt olen lihanleikkaajana.– Minulla on missimissio, joka on ollut minulle sydämen asia jo monen vuoden ajan. Menestyminen on sitä, että jaksaa yrittää uudelleen ja uudelleen vastoinkäymisistä huolimatta. Uskon, että ahkeruus ja oman osaamisen kehittämisen halu johtavat lopulta sen kirkkaimman kruunun luo. Minulla on myös vahva persoona sekä karisma, joiden avulla uskon jääväni ihmisten mieleen.– Kun tein ratkaisevan hypyn täysin tuntemattomaan koulutusurallani. Olin jo hakenut lukion jälkeen arkkitehtikouluihin, mutta yhtenä päivänä tajusin, että lentokoneet on se juttu ja pääsin opiskelemaan miesvaltaista alaa: lentokone- ja avioniikka-asennusta. En ole päivääkään katunut. Joka päivä oppii jotain uutta ja siistiä. Lempiaiheitani on ollut lentokoneen navigointilaitteistot ja aerodynamiikka.– Vahvuuteni on esiintymiskokemukseni. Olen tehnyt useamman vuoden ajan erilaisia edustustöitä, joiden kautta olen saanut paljon esiintymisvarmuutta. Rakastan esiintymistä ja toivon, että se näkyy myös ulospäin! Olen myös sanavalmis eikä minulla mene sormi suuhun vaikeissakaan tilanteissa.– Rohkeinta taitaa olla benjihyppy! Olen todella seikkailunhaluinen ja haluan kokea paljon uusia asioita, niinpä lähden mukaan kaikkeen aina kun siihen on mahdollisuus. Uudestaan en menisi benjihyppyyn, mutta onpahan sekin nyt koettu! Oli se kyllä pelottavaa!– Vahvuuteni kisassa on avoimuuteni uusille asioille ja ihmisille. Sosiaaliset taidot ja ulkomaalaistausta ovat myös vahvuuksiani.– Rohkeinta, mitä olen tehnyt, on tähän kisaan uudestaan hakemisen lisäksi se, että etsin asunnon ja työpaikan uudesta kaupungista, vaikka ei ollut varmuutta siitä, pääsenkö sinne opiskelemaan vai pääsenkö johonkin muuhun kaupunkiin.– Vahvuuteni on se, että en pelkää uuden asian kokeilemista ja olen nopea oppimaan. Pienellä harjoittelulla minusta tulee vielä paha kilpakumppani!– Rohkein asia mitä olen tehnyt, on varmaankin jotkin luistelussa tehdyt nostot. Myös kaikki asiat, joita pelkää yrittää, mutta on silti päättänyt kokeilla, voidaan laskea rohkeudeksi.– Vahvuuteni kisassa on periksiantamattomuus ja päättäväisyys. Annan itsestäni 100 prosenttia ja olen koko sydämelläni mukana. Haluan tuoda esiin sen, kuinka paljon sitä haluan. Uskon, että myös aikaisemmasta kokemuksesta on minulle hyötyä.– Uskon, että yksi rohkeimmista teoistani on muutto Helsinkiin kuukauden varoitusajalla. Olen ihminen joka tekee päätöksiä aika nopeallakin varoitusajalla. Kaikki opintoni ja työpaikkani olivat Porissa, mutta päätin muuttaa Helsinkiin. Opiskelupaikka ja työpaikka järjestyivät kuitenkin Helsingistä ja tuntuu, että elämä on ihanaa tällä hetkellä. Olen saanut todella hienoja mahdollisuuksia ja päässyt toteuttamaan itseäni. Olen nyt siellä, missä minun kuuluukin olla.– Olen aito oma itseni kaikissa tilanteissa. Yritän aina parhaani ja teen ahkerasti töitä. Tässäkin kisassa olen valmis kehittämään heikkouksiani ja parantamaan vahvuuksiani. Otin esimerkiksi Studio Facen valmennuskurssin, koska haluan oppia uutta.– Pidin lukioaikana puheen englanniksi yli 50:lle tuntemattomille ihmisille eräällä yrittäjyyskurssilla. Tein sen, vaikka englanniksi puhuminen jännitti eikä se ole minulle niin luontevaa.– Kilpailussa oma vahvuuteni on se, että osaan kunnioittaa ja arvostaa jokaista ihmistä omana yksilönään. Olen rehellisesti aito oma itseni ja en pelkää näyttää sitä. Haluan lisäksi auttaa, kehittää sekä vahvistaa myös muita ihmisiä ympärilläni.– Lähtö Intiaan opintomatkalle World Visionin kummiryhmän kanssa, johon kuului myös äitini. Intian-reissua jännittäessä mietin, miten kestäisin nähdä sen kaiken eriarvoisuuden ja rankemmat olosuhteet elää, mutta joka päivä olen kiitollinen matkasta, joka sai silmäni avautumaan. Osaan arvostaa maatamme ja sen arvoja enemmän.Kuvat: Nico Engström /Studio45, Videon kuvaus: Iris / Studio Face, Kuvauspaikka ja autot: Luxury Collection Automobile, Meikki: Mac/ Sokos Tampere, Hiukset: Sokos Tampere Hyvä Olo, Uimapuvut: Sokos Tampere, Korut: Kultajousi, Rusketus: Vita Liberata